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Вратари сборных Германии и Испании остались недовольны мячом ЧМ-2018
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Вратари сборных Германии и Испании остались недовольны мячом ЧМ-2018 

Газета.Ru 41 минуту назад
Фото: Газета.Ru
Вратари сборных Германии и Испании высказали недовольство официальным мячом чемпионата мира по футболу, который пройдет в 2018 году в России, передает "Советский спорт".
С критикой в адрес производителей мяча выступили испанцы Давид де Хеа и Пепе Рейна, а также немец Марк-Андре тер Штеген после контрольного матча Германия — Испания.
"Мяч мог бы быть и получше, он очень много виляет", — цитирует тер Штегена AS.
"Готов поспорить, вы хотите, чтобы на предстоящем чемпионате мира было забито как минимум 35 голов дальними ударами. С этим мячом просто невозможно работать. Он покрыт пластиковой пленкой, из-за которой его сложно удержать", — сказал Рейна.
"У вратарей будет много проблем с этим мячом. Он действительно странный", — добавил Де Хеа.
Ранее сообщалось, что сборная Германии сыграла вничью с командой Испании со счетом 1:1 в товарищеском матче.
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