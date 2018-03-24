Вратари сборных Германии и Испании остались недовольны мячом ЧМ-2018

Вратари сборных Германии и Испании высказали недовольство официальным мячом чемпионата мира по футболу, который пройдет в 2018 году в России, передает "Советский спорт"

С критикой в адрес производителей мяча выступили испанцы Давид де Хеа и Пепе Рейна, а также немец Марк-Андре тер Штеген после контрольного матча Германия — Испания.

"Мяч мог бы быть и получше, он очень много виляет", — цитирует тер Штегена AS.

"Готов поспорить, вы хотите, чтобы на предстоящем чемпионате мира было забито как минимум 35 голов дальними ударами. С этим мячом просто невозможно работать. Он покрыт пластиковой пленкой, из-за которой его сложно удержать", — сказал Рейна.

"У вратарей будет много проблем с этим мячом. Он действительно странный", — добавил Де Хеа.

Ранее сообщалось, что сборная Германии сыграла вничью с командой Испании со счетом 1:1 в товарищеском матче.