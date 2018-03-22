Российские керлингистки обыграли команду Чехии на чемпионате мира

В канадском городе Норт-Бэй продолжается чемпионат мира по керлингу среди женщин. Сборная России одержала пятую победу на групповом этапе. В седьмом туре россиянке одержали победу над командой Чехии со счетом 9:5.