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Российские керлингистки обыграли команду Чехии на чемпионате мира
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Российские керлингистки обыграли команду Чехии на чемпионате мира 

Вести.Ru 57 минут назад
В канадском городе Норт-Бэй продолжается чемпионат мира по керлингу среди женщин. Сборная России одержала пятую победу на групповом этапе. В седьмом туре россиянке одержали победу над командой Чехии со счетом 9:5.
За сборную России на турнире выступают Виктория Моисеева (скип), Юлия Портунова (вице-скип), Галина Арсенькина, Юлия Гузиева и Анна Сидорова в качестве запасной. В турнирной таблице российская команда занимает четвертое место. Лидирует сборная Швеции, одержавшая восемь побед в восьми матчах. Именно со шведками россиянки проведут следующую встречу.
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