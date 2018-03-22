Ковачич: сборной Хорватии досталась невероятно сложная группа на ЧМ-2018

Полузащитник «Реала» и сборной Хорватии Матео Ковачич поделился мнением о группе на чемпионате мира — 2018, в которую попала его национальная команда в результате жеребьёвки.

«Состав сборной Хорватии хорошо укомплектован по всем позициям. Нам досталась невероятно сложная группа на чемпионате мира. Все соглашаются с тем, что она является одной из самых сильных. Однако Хорватия обладает высоким уровнем мастерства, как и наши соперники. Мы можем ждать замечательных матчей», — приводит слова Ковачича пресс-служба национальной команды в «Твиттере».

Сборная Хорватии начнёт выступления на ЧМ-2018 в одном квартете с Аргентиной, Исландией и Нигерией.