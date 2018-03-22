Ещё
Ковачич: сборной Хорватии досталась невероятно сложная группа на ЧМ-2018
Далее:
Читайте также:
Ещё

Ковачич: сборной Хорватии досталась невероятно сложная группа на ЧМ-2018 

Чемпионат.com 32 минуты назад
Фото: Soccer News
Полузащитник «Реала» и сборной Хорватии Матео Ковачич поделился мнением о группе на чемпионате мира — 2018, в которую попала его национальная команда в результате жеребьёвки.
«Состав сборной Хорватии хорошо укомплектован по всем позициям. Нам досталась невероятно сложная группа на чемпионате мира. Все соглашаются с тем, что она является одной из самых сильных. Однако Хорватия обладает высоким уровнем мастерства, как и наши соперники. Мы можем ждать замечательных матчей», — приводит слова Ковачича пресс-служба национальной команды в «Твиттере».
Сборная Хорватии начнёт выступления на ЧМ-2018 в одном квартете с Аргентиной, Исландией и Нигерией.
Чемпионат.com: последние новости
Солнечные Химки и юные фанаты на трибуне. Фотообзор тренировки сборной России Женская сборная России по гандболу обыграла Румынию в квалификации ЧЕ Представлена новая гостевая форма сборной России
 Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Не ошиблась, но проиграла: первый провал Загитовой10
Россию лишат всех международных соревнований45
Легендарный хоккеист Шаталов покончил с собой96
Загитова сенсационно уступила 31-летней итальянке66
WADA назвало два последних условия для России25
Видео
WADA назвало два последних условия для России
Зимние виды спорта
05:48
Загитова идет на свой вечный рекорд
Фигурное катание
Рой Джонс записал поздравление для Путина
Бокс
00:46
Незнакомцы испортили день сборной России
Футбол
00:30
Тренировку россиян прервали из-за допинга
Футбол
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
05:48
Загитовой отказали в новых рекордах
Фигурное катание
03:16
Шипулин готов отказаться от старта на Кубке мира
Биатлон
00:30
Россия представила гостевую форму на ЧМ-2018
Футбол
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение