Иммобиле: «Италия ещё больше всё осознает с началом чемпионата мира»

Форвард сборной Италии Чиро Иммобиле до сих пор не может прийти в себя после ноябрьского фиаско в матчах со Швецией, что обернулось для «скуадры адзурры» непопаданием на чемпионат мира.

— Мы до сих пор все помним, очень жаль, что все сложилось именно так. Думаю, мы начнем это осознавать еще больше с началом чемпионата мира. Это плохой этап в карьере. У нас был шанс реабилитироваться за выступление на турнире 2014 года.

Думаю ли о том вечере? С тех пор я дважды выходил на «Сан-Сиро», и, ступая на поле, все мои мысли были в том матче. Это был шок, — приводит слова Иммобиле Calciomercato.

Италия впервые с 1958 года не выступит на чемпионате мира.