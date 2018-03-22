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Иммобиле: «Италия ещё больше всё осознает с началом чемпионата мира»
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Иммобиле: «Италия ещё больше всё осознает с началом чемпионата мира» 

Евро-футбол.Ру 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Форвард сборной Италии Чиро Иммобиле до сих пор не может прийти в себя после ноябрьского фиаско в матчах со Швецией, что обернулось для «скуадры адзурры» непопаданием на чемпионат мира.
— Мы до сих пор все помним, очень жаль, что все сложилось именно так. Думаю, мы начнем это осознавать еще больше с началом чемпионата мира. Это плохой этап в карьере. У нас был шанс реабилитироваться за выступление на турнире 2014 года.
Думаю ли о том вечере? С тех пор я дважды выходил на «Сан-Сиро», и, ступая на поле, все мои мысли были в том матче. Это был шок, — приводит слова Иммобиле Calciomercato.
Италия впервые с 1958 года не выступит на чемпионате мира.
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