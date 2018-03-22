Экс-защитник сборной Сербии поддержит Россию на чемпионате мира — 2018

Бывший защитник сборной Сербии по футболу Душан Анджелкович поделился своими планами на предстоящий чемпионат мира 2018 года, который пройдет в России.

"Я сам и многие мои соотечественники планируем посетить вашу страну этим летом, хочу сходить на несколько матчей сборных России и Сербии, поддержать их. Разговоры о бойкоте мундиаля даже не хочется обсуждать, так как футбол должен быть вне политики", — цитирует Анджелковича газета «Известия»

35-летний серб известен по выступлениям за российские клубы «Ростов» и «Краснодар». На данный момент он выступает за белградскую «Црвеную Звезду».

Сборная России на чемпионате мира — 2018 сыграет в группе А с командами Саудовской Аравии, Египта и Уругвая. Сербская команда по итогам финальной жеребьевки мирового первенства попала в группу Е. Ее соперниками стали сборные Коста-Рики, Швейцарии и Бразилии.