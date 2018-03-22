Антон Швец: «Сборная России уже показала, что может на равных играть с самыми топовыми соперниками»

Полузащитник сборной России Антон Швец отметил, что команда должна выйти на поле в товарищеском матче с Бразилией, не думая об имени соперника. По его словам, ранее сборная доказала, что может на равных играть со всеми.

— Нам предстоит сыграть с командой с большим именем и высококлассными игроками, —приводят "Известия" слова Швеца. — Но наша команда в контрольном матче с Испанией доказала, что может на равных играть с самыми топовыми соперниками, а где-то даже превосходить их. Главное — выходить на поле и играть в свой футбол, не думая о том, кто нам противостоит.

Неймар очень сильный игрок, он, конечно, выделяется в составе бразильцев. Но он не сыграет против нас, так что нет смысла его обсуждать. Среди тех, кто приехал в Москву в составе сборной Бразилии, я бы отметил защитника Марселу и полузащитника Виллиана. В целом же у них очень сильная сборная, в которой много высококлассных футболистов.

Матч Россия — Бразилия состоится 23 марта, начало — в 19.00 по московскому времени. «СЭ» проведет его онлайн-трансляцию.