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Силкин: Бразилия заинтересована в спарринге с Россией перед ЧМ-2018
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Силкин: Бразилия заинтересована в спарринге с Россией перед ЧМ-2018 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
Бывший главный тренер московского «Динамо» Сергей Силкин поделился мнением о предстоящем контрольном матче между сборными России и Бразилии. По его мнению, российской команде повезло выбрать соперника высокого уровня благодаря чемпионату мира по футболу, который пройдет летом 2018 года.
"Очень сложно договориться о товарищеском матче с такой сильной сборной, как Бразилия. Но так как мы хозяева предстоящего чемпионата мира, многие команды заинтересованы в спаррингах с нами, так как хотят присмотреться к условиям той страны, где летом пройдет турнир. Здорово, что у нас получается проводить контрольные встречи со столь сильными оппонентами, это очень важно в преддверии мундиаля", — цитирует специалиста газета «Известия».
Матч Россия — Бразилия состоится в Москве на стадионе «Лужники» 23 марта.
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