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Российские керлингистки победили немок на чемпионате мира
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Российские керлингистки победили немок на чемпионате мира 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
В канадском городе Норт-Бэй продолжается чемпионат мира по керлингу среди женщин. Сборная России шестую пятую победу на групповом этапе. В восьмом туре россиянки одержали победу над командой Германии со счетом 6:2.
За сборную России мат провели Виктория Моисеева (скип), Юлия Портунова (вице-скип), Галина Арсенькина и Анна Сидорова, которая заменила Юлию Гузиеву. В турнирной таблице российская команда делит третье место с командой Южной Кореи (по шесть побед и два поражения). В следующей игре 22 марта россиянки встретятся с лидирующими канадками (восемь побед в восьми матчах).
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