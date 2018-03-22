Российские керлингистки уступили канадкам на чемпионате мира

В канадском городе Норт-Бэй продолжается чемпионат мира по керлингу среди женщин. Сборная России потерпела третье поражение в предварительном раунде. В девятом туре россиянки потерпели поражение от команды Канады со счетом 7:8.