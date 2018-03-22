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Эксперт сравнил соперников сборной России по футболу
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Эксперт сравнил соперников сборной России по футболу 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Бывший главный тренер московского «Динамо» Сергей Силкин сравнил сборные Уругвая и Бразилии. По его словам, пентакамеоны сильно отличаются от уругвайцев. Слова эксперта приводит газета «Известия».
"У Уругвая очень сильная команда с великолепной линией атаки, но бразильцы — команда другого порядка. Бразилия — команда с уникальным стилем игры. Встреча с их сборной — полезный опыт, который точно должен помочь нашей команде", — сказал он.
Со сборной Бразилии национальная команда России проведет контрольный матч, который пройдет в Москве на стадионе «Лужники» 23 марта. С Уругваем россияне сыграют в группе А на чемпионате мира по футболу 2018 года.
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