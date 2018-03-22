Эксперт сравнил соперников сборной России по футболу

Бывший главный тренер московского «Динамо» Сергей Силкин сравнил сборные Уругвая и Бразилии. По его словам, пентакамеоны сильно отличаются от уругвайцев. Слова эксперта приводит газета «Известия»

"У Уругвая очень сильная команда с великолепной линией атаки, но бразильцы — команда другого порядка. Бразилия — команда с уникальным стилем игры. Встреча с их сборной — полезный опыт, который точно должен помочь нашей команде", — сказал он.

Со сборной Бразилии национальная команда России проведет контрольный матч, который пройдет в Москве на стадионе «Лужники» 23 марта. С Уругваем россияне сыграют в группе А на чемпионате мира по футболу 2018 года.