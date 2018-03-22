Маринато Гилерме: Россия и Бразилия сыграют вничью или со счетом 1:0

— Чего сами ждете от матча Россия — Бразилия? — Вряд ли будет много забитых мячей. Когда российской команде противостоят техничные соперники, им приходится несладко. Наша сборная, имею в виду Россию, играет плотно и не дает развернуться. Думаю, кто-то победит 1:0. Или будет ничья.

— Где собираетесь смотреть игру? — В гостинице в Сочи. Здесь тренируются те игроки «Локомотива», которые не были вызваны в свои сборные.

— Не жалко, что не примете непосредственного участия в такой знаковой для вас игре? — Конечно, было бы круто сыграть за Россию против Бразилии. Но этот микронадрыв в матче с «Атлетико»… К сожалению, после таких повреждений нужна пауза. Даже если бы меня вызвали в сборную, вряд ли выпустили бы на поле.

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