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Маринато Гилерме: Россия и Бразилия сыграют вничью или со счетом 1:0
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Маринато Гилерме: Россия и Бразилия сыграют вничью или со счетом 1:0 

Советский спорт 4 часа назад
— Чего сами ждете от матча Россия — Бразилия? — Вряд ли будет много забитых мячей. Когда российской команде противостоят техничные соперники, им приходится несладко. Наша сборная, имею в виду Россию, играет плотно и не дает развернуться. Думаю, кто-то победит 1:0. Или будет ничья.
— Где собираетесь смотреть игру? — В гостинице в Сочи. Здесь тренируются те игроки «Локомотива», которые не были вызваны в свои сборные.
— Не жалко, что не примете непосредственного участия в такой знаковой для вас игре? — Конечно, было бы круто сыграть за Россию против Бразилии. Но этот микронадрыв в матче с «Атлетико»… К сожалению, после таких повреждений нужна пауза. Даже если бы меня вызвали в сборную, вряд ли выпустили бы на поле.
Полную версию интервью Гилерме читайте
здесь
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