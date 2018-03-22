Футболист Швец: сборная России доказала, что может играть на равных с сильнейшими командами

Полузащитник грозненского «Ахмата» и сборной России по футболу Антон Швец в преддверии контрольного матча с национальной командой Бразилии выразил мнение, что российская команда способна на равных играть с сильнейшими соперниками. «Нам предстоит сыграть с командой с большим именем и высококлассными игроками. Но наша команда в контрольном матче с Испанией доказала, что может на равных играть с самыми топовыми соперниками, а где-то даже превосходить их. Главное — выходить на поле и играть в свой футбол, не думая о том, кто нам противостоит», — приводят слова Швеца «Известия»

Хавбек заявил, что считает лишним обсуждение самого дорогого футболиста мира, форварда «Пари Сен-Жермен» и сборной Бразилии Неймара, который не сможет сыграть в товарищеском матче из-за травмы.

При этом он отметил защитника мадридского «Реала» Марсело и хавбека лондонского «Челси» Виллиана.

Матч между сборными России и Бразилии пройдёт 23 марта в Москве на стадионе «Лужники». Начало — в 19:00.

Ранее сборная Бразилии представила форму на чемпионат мира 2018 года.