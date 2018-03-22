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Вратарь «Локомотива» предостерег бразильцев перед матчем со сборной России
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Вратарь «Локомотива» предостерег бразильцев перед матчем со сборной России 

Газета.Ru 4 часа назад
Фото: Газета.Ru
Вратарь московского «Локомотива» Маринато Гилерме рассказал о встрече с футболистами сборной Бразилии перед товарищеским матчем против команды России.
"Бразильцы спрашивали мое мнение о сборной России. Я сказал, что команда у нас очень хорошая. Конечно, слабее, чем у них, но зато уже довольно опытная. В прошлом году мы провели много полезных матчей. На Кубке конфедераций, потом против Испании и Аргентины.
Так что я предупредил соотечественников: легкой прогулки не ждите", — цитирует Гилерме "Советский спорт".
Матч между сборными России и Бразилии состоится в Москве на стадионе «Лужники» 23 марта.
Ранее эксперт сравнил соперников сборной России по футболу.
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