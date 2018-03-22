Вратарь «Локомотива» предостерег бразильцев перед матчем со сборной России

Вратарь московского «Локомотива» Маринато Гилерме рассказал о встрече с футболистами сборной Бразилии перед товарищеским матчем против команды России.

"Бразильцы спрашивали мое мнение о сборной России. Я сказал, что команда у нас очень хорошая. Конечно, слабее, чем у них, но зато уже довольно опытная. В прошлом году мы провели много полезных матчей. На Кубке конфедераций, потом против Испании и Аргентины.

Так что я предупредил соотечественников: легкой прогулки не ждите", — цитирует Гилерме "Советский спорт"

Матч между сборными России и Бразилии состоится в Москве на стадионе «Лужники» 23 марта.

Ранее эксперт сравнил соперников сборной России по футболу.