Форвард сборной Франции Гризманн оценил состояние Погба

"Погба прибыл в расположение сборной Франции с огромной улыбкой на лице. Он был счастлив. Конечно, нелегко принять ситуацию, когда ты не играешь в клубе. Я знаю, что это такое.

Но Погба очень любит футбол, он отдает всего себя в каждом матче. Наш тренер доверяет ему, а партнеры по сборной верят в его силы. Но нашей команде нужен жизнерадостный и эффективный игрок", — цитирует Гризманна Goal.

Сборная Франции проведет товарищеский матч против команды России 27 марта в Санкт-Петербурге.