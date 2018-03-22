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Форвард сборной Франции Гризманн оценил состояние Погба
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Форвард сборной Франции Гризманн оценил состояние Погба 

Газета.Ru 3 часа назад
Фото: Газета.Ru
Нападающий мадридского «Атлетико» и сборной Франции Антуан Гризманн заявил, что полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба был рад возвращению в национальную команду, сообщает "Советский спорт".
"Погба прибыл в расположение сборной Франции с огромной улыбкой на лице. Он был счастлив. Конечно, нелегко принять ситуацию, когда ты не играешь в клубе. Я знаю, что это такое.
Но Погба очень любит футбол, он отдает всего себя в каждом матче. Наш тренер доверяет ему, а партнеры по сборной верят в его силы. Но нашей команде нужен жизнерадостный и эффективный игрок", — цитирует Гризманна Goal.
Сборная Франции проведет товарищеский матч против команды России 27 марта в Санкт-Петербурге.
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