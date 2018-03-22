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Греция — Швейцария. Прогноз и ставки на футбольный товарищеский матч 23 марта
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Греция — Швейцария. Прогноз и ставки на футбольный товарищеский матч 23 марта 

LiveSport.Ru 3 часа назад
Фото: LiveSport.Ru
Греция
Сборная Греции осталась за бортом финальной части чемпионата мира 2018 года, не сумев преодолеть квалификацию.
В своей отборочной группе H греки выступили неплохо, заняв второе место. Однако в стыковых матчах они без шансов уступили команде Хорватии (1:4 и 0:0).
С тех пор футболисты сборной Греции не провели ни одной встречи. Тренерский штаб при этом остался прежним — командой руководит Михаэль Скиббе.
На ближайшие товарищеские матчи вызваны все сильнейшие игроки, включая форварда «Марселя» Костаса Митроглу.
Швейцария
Сборная Швейцарии выступила в квалификации ЧМ-2018 значительно лучше, завоевав путевку в финальную часть мундиаля.
Команда Владимира Петковича на групповом этапе набрала 27 очков из 30 возможных и пропустила вперед только Португалию, которой уступила 0:2 в заключительном туре.
В стыковых матчах швейцарцы встречались с командой Северной Ирландии, которую обыграли на выезде 1:0, после чего разошлись миром дома — 0:0.
В ближайших матчах за сборную Швейцарии не сыграют Шердан Шакири, Денис Закария и Адмир Мехмеди.
Прогноз
В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа сборной Швейцарии — 2,08, победа сборной Греции — 3,90, ничья — 3,20.
Действительно, швейцарцы сейчас выглядят мощнее, притом это касается как состава, так и игры. Подопечные Владимира Петковича отлично прошли отборочную кампанию, тогда как команда Михаэль Скиббе с трудом соперничала с Боснией и Эстонией.
Пожалуй, мы бы поставили на успех гостей, которые надежно играют в обороне, поэтому способны сыграть на ноль, а уж одним из своих шансов в атаке они должны воспользоваться.
Также интересной выглядит ставка «тотал меньше 2» за 1,87. Не секрет, что обе команды любят играть от обороны, так что зрители в Салониках вряд ли увидят результативный футбол.
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