Греция — Швейцария. Прогноз и ставки на футбольный товарищеский матч 23 марта

Греция

Сборная Греции осталась за бортом финальной части чемпионата мира 2018 года, не сумев преодолеть квалификацию.

В своей отборочной группе H греки выступили неплохо, заняв второе место. Однако в стыковых матчах они без шансов уступили команде Хорватии (1:4 и 0:0).

С тех пор футболисты сборной Греции не провели ни одной встречи. Тренерский штаб при этом остался прежним — командой руководит Михаэль Скиббе

На ближайшие товарищеские матчи вызваны все сильнейшие игроки, включая форварда «Марселя» Костаса Митроглу.

Швейцария

Сборная Швейцарии выступила в квалификации ЧМ-2018 значительно лучше, завоевав путевку в финальную часть мундиаля.

Команда Владимира Петковича на групповом этапе набрала 27 очков из 30 возможных и пропустила вперед только Португалию, которой уступила 0:2 в заключительном туре.

В стыковых матчах швейцарцы встречались с командой Северной Ирландии, которую обыграли на выезде 1:0, после чего разошлись миром дома — 0:0.

В ближайших матчах за сборную Швейцарии не сыграют Шердан Шакири, Денис Закария и Адмир Мехмеди.

Прогноз

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа сборной Швейцарии — 2,08, победа сборной Греции — 3,90, ничья — 3,20.

Действительно, швейцарцы сейчас выглядят мощнее, притом это касается как состава, так и игры. Подопечные Владимира Петковича отлично прошли отборочную кампанию, тогда как команда Михаэль Скиббе с трудом соперничала с Боснией и Эстонией.

Пожалуй, мы бы поставили на успех гостей, которые надежно играют в обороне, поэтому способны сыграть на ноль, а уж одним из своих шансов в атаке они должны воспользоваться.

Также интересной выглядит ставка «тотал меньше 2» за 1,87. Не секрет, что обе команды любят играть от обороны, так что зрители в Салониках вряд ли увидят результативный футбол.