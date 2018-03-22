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Андрес Иньеста: «Будет странно играть против Месси»
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Андрес Иньеста: «Будет странно играть против Месси» 

Спорт-Экспресс 3 часа назад
Полузащитник «Барселоны» и сборной Испании Андрес Иньеста рассчитывает, что национальная команда в марте проведет два хороших контрольных матча. Соперниками «красной фурии» будут Германия (23 марта) и Аргентина (27 марта).
— Будет странно играть против Месси, — цитирует As Иньесту. — Мы привыкли, что можем быть рядом ежедневно. Так что это будет странно. Хоть это и товарищеская игра, на это будет матч, в котором каждый будет настроен на победу. Надеюсь, матчи с Германией и Аргентиной пройдут для Испании отлично.
Хорошо, что мы сыграем с сильными соперниками. С командами высокого уровня нам придется постараться больше обычного. Это поможет стать сильнее как нам, так и соперникам.
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