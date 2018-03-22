Андрес Иньеста: «Будет странно играть против Месси»

Полузащитник «Барселоны» и сборной Испании Андрес Иньеста рассчитывает, что национальная команда в марте проведет два хороших контрольных матча. Соперниками «красной фурии» будут Германия (23 марта) и Аргентина (27 марта).

— Будет странно играть против Месси, — цитирует As Иньесту. — Мы привыкли, что можем быть рядом ежедневно. Так что это будет странно. Хоть это и товарищеская игра, на это будет матч, в котором каждый будет настроен на победу. Надеюсь, матчи с Германией и Аргентиной пройдут для Испании отлично.

Хорошо, что мы сыграем с сильными соперниками. С командами высокого уровня нам придется постараться больше обычного. Это поможет стать сильнее как нам, так и соперникам.