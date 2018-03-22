Тренеры сборной России дали Сидоровой сыграть против Германии, чтобы Гузиева смогла отдохнуть

Тренер женской сборной России Сергей Беланов объяснил включение в состав команды на матч кругового тура чемпионата мира против Германии (6:2) Анны Сидоровой желанием дать ей почувствовать лед. Специалист отметил, что такой шаг позволил отдохнуть Юлии Гузиевой.

— В матче против Германии я выпустил на поле Анну Сидорову, чтобы дать отдохнуть Юлии Гузиевой и дать почувствовать лед Анне, — цитирует пресс-служба ФКР Беланова. — Как и ожидалось, нашим девушкам пришлось очень непросто взаимодействовать на поле в таком составе — уж больно по-разному у спортсменок построена техника выполнения бросков.

После двух обидных и незаслуженных поражений команда не опустила руки и продолжает играть в своем стиле и с хорошим исполнением. Три победы в матчах против Японии, Чехии и Германии заметно улучшили наше турнирное положение. Все три игры закончились при большом преимуществе в счете, однако были очень тяжелыми и дались нам за счет предельной концентрации.