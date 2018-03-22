Канатчики Дагестана намерены перетянуть всех на чемпионате России

Канатчики Дагестана намерены перетянуть всех на чемпионате РоссииЧемпионат России по перетягиванию каната пройдет с участием 4 дагестанских команд. В этом году главные внутренние соревнования российских канатчиков пройдут с 30 марта по 1 апреля в Санкт-Петербурге.

Северная столица не первый раз становится местом проведения национального чемпионата. В этом году в турнире ожидается участие до 40 команд.

Дагестан делегирует на соревнования 2 мужские, 1 женскую и 1 смешанную команды. Участие смешанных команд станет новшеством на чемпионате России.

Соревнования проводятся в весовых категориях: 560, 600, 720 и 1100 кг.