Прогноз на матч Португалия — Египет: Роналду против Салаха

В пятницу в одном из контрольных матчей сыграют сборные Португалии и Египта. Российские болельщики должны обратить внимание на этот поединок, ведь с египетской сборной команда Станислава Черчесова сразится на групповой стадии домашнего чемпионата мира. Как Мохамед Салах и компания сыграют с действующими чемпионами Европы? "Евро-Футбол.ру" анонсирует матч, который пройдёт в швейцарском Цюрихе.

Португалия

Перед чемпионатом Европы 2016-го года вряд ли кто-то всерьёз ставил на Португалию. «Европейские бразильцы» считались сборной одного только Криштиану Роналду , но на деле оказалось не совсем так. Португальцы смогли прыгнуть выше головы и впервые в своей истории выиграть Евро. Теперь команда Фернанду Сантуша готовится к тому, чтобы достойно выступить на Мундиале. На сегодняшний день лучшим результатом Португалии на мировом футбольном форуме является четвёртое место в 2006-м году.

Египет

Российские футбольные фанаты должны пристально следить за сборной Египта, ведь эта команда стала соперником команды Станислава Черчесова на групповой стадии домашнего Мундиаля. Египтяне очень соскучились по крупным турнирам — на чемпионате мира в последний раз они выступали в далёком 1990-м году. Карам Курди, представляющий Футбольную ассоциацию Египта, заявил, что их сборная рассчитывает выйти из группы и задержаться на чемпионате мира. Так что Мохамед Салах и компания готовятся к большим свершениям.

Где смотреть матч

Игру в Цюрихе, которая стартует в 22:45 по московскому времени, в прямом эфире покажет канал «Матч! Футбол 3». Следить за ходом поединка также можно будет на портале LiveResult в текстовой трансляции.

Статистика личных встреч

Португалия — Египет: +2=0-1. Разница мячей: 7-2.

В последний раз сборные Португалии и Египта встречались в товарищеском матче в 2005-м году. Тогда «европейские бразильцы» отпраздновали победу со счётом 2:0.

Интересные факты

— В 7 последних матчах сборная Португалии одержала 6 побед при одной ничьей.

— Сборная Египта в 7 последних матчах одержала только 2 победы при 2 ничьих и 3 поражениях.

— Криштиану Роналду и Мохамед Салах в последних турах своих чемпионатов оформили по покеру.

Прогноз на матч от «Евро-Футбол.ру»

Будущий поединок может стать интереснейшим противостоянием Криштиану Роналду против Мохамеда Салаха. Интересно, что на минувших выходных лидеры сборных Португалии и Египта оформили по покеру за свои клубы. В Цюрихе мы ждём результативный матч. Наша ставка: «Тотал больше 2,5» с коэффициентом 2.14.