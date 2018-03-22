Италия — Аргентина. Прогноз и ставки на международный товарищеский матч 23 марта

Италия

В своей группе отбора на Чемпионат мира сборная Италии заняла второе место, уступив испанцам пять очков. Стыковые матчи оказались для «Скуадра Адзурры» неудачными.

В соперники команде еще Джакомо Вентуры попалась сборная Швеции. Первый матч в Стокгольме, в целом, прошел в равной борьбе: 8-10 по ударам в пользу Италии, 3-2 по попаданиям в пользу Швеции. Более эффективными оказались хозяева поединка — гол Йоханссона на 61-й минуте оказался единственным.

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Ответная встреча в Милане прошла при подавляющем преимуществе подопечных Вентуры. Сборная Италии 75% времени владела мячом, за все 90 минут матча она нанесла 26 ударов по воротам Ольсена.

Но ужасное неисполнение (14 ударов мимо и всего шесть попаданий в рамку) привело к нулевой ничьей и непопаданию на главный турнир в России.

Аргентина

«Альбиселесте» прошли на Чемпионат мира в упорной борьбе с перуанцами, колумбийцами, чилийцами и парагвайцами. После обидной нулевой ничьи с Перу сборная Аргентины была обязана побеждать на выезде Эквадор.

Матч против «Триколора» для команды Хорхе Сампаоли начался ужасно: уже на первой минуте Ромарио Ибарра вывел свою команду вперед. Тогда Лео Месси дал отвел всем критикам его игры в сборной. Хет-трик гениального аргентинца обеспечил его команде три очка и путевку на Чемпионат мира 2018.

В подготовке к главному международному турниру «альбиселесте» сыграли два матча: против хозяйки будущего форума и против сборной Нигерии. Первых аргентинцы ужасно терзали ударами (22 выстрела), но выиграли всего 1:0. Вторым забили два гола, расслабились и проиграли 2:4.

Прогноз

У Аргентины довольно крепкая защита — 16 пропущенных в 18 матчах. Италия примерно на том же уровне — восемь голов в десяти играх. Однако думаем, что в нынешнем очном противостоянии повторится история личных противостояний этих сборных.

Пять последних матчей между этими командами заканчивались с голами от обеих команд. Последний товарняк в 2013 году закончился «викторией» аргентинцев 2:1. Смена тренера у Италии (Ди Бьяджо) должна сказаться на игре «Адзурри» не в лучшем свете, ведь Луиджи пока всего лишь и.о.

Тем не менее, мастерства исполнителей должно хватить хотя бы на один гол. Ставим «обе забьют» за 2,15.