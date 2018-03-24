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Россияне вышли в финал юношеского чемпионата мира по хоккею с мячом
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Россияне вышли в финал юношеского чемпионата мира по хоккею с мячом 

Чемпионат.com 1 час назад
Сборная России среди игроков не старше 17 лет в полуфинале юношеского чемпионата мира по хоккею с мячом в Ульяновске переиграла команду Финляндии со счётом 6:3. По дублю оформили Данил Беляев и Дмитрий Кураев.
За титул россияне поспорят либо со шведами, либо с казахстанцами. Финал пройдёт сегодня, 24 марта.
Хоккей с мячом. Чемпионат мира U17. Ульяновск, Россия Полуфинал Россия — Финляндия — 6:3 (2:1) голы: Беляев, 5 (1:0), Бакман, 20 (1:1), Белошицкий, 29 (2:1), Беляев, 38 (3:1), Кураев, 44 (4:1), Кураев, 45 (5:1), Милешкин, 48 (6:1), Лаакконен, 53 (6:2), Бакман, 58 (6:3).
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