Ещё
Сборная РФ по бенди разгромила команду Казахстана на ЧМ U17 в Ульяновске
Далее:
Читайте также:
Ещё

Сборная РФ по бенди разгромила команду Казахстана на ЧМ U17 в Ульяновске 

Чемпионат.com 1 час назад
Сборная России в своём втором матче на юношеском чемпионате мира по хоккею с мячом в Ульяновске разгромила команду Казахстана со счётом 22:1. В первой встрече хозяева соревнований победили финнов — 10:0.
Хоккей с мячом. Юношеский чемпионат мира. U17. Ульяновск Россия — Казахстан — 22:1 (8:1). Голы: Дарковский, 3 (1:0); Дарковский, 7 (2:0); Киямов, 12 (2:1); Беляев, 13 (3:1); Беляев, 17 (4:1); Беляев, 18 (5:1); Ахманаев, 20 (6:1); Кураев, 27 (7:1); Шарипов, 30 (8:1); Рагулин, 31 (9:1); Шарипов, 34 (10:1); Шарипов, 35 (11:1); Кураев, 40 (13:1); Девятых, 41 (14:1); Кураев, 49 (15:1); Дарковский, 52 (16:1); Девятых, 53 (17:1); Дарковский, 54 (18:1); Беляев, 55 (19:1); Турушев, 56 (20:1); Ахманаев, 58 (21:1); Девятых, 60 (22:1).
23 марта россияне сыграют с командами Швеции и Норвегии.
Чемпионат.com: последние новости
Уэльс разгромил Китай — 6:0, Бэйл стал лучшим бомбардиром в истории сборной Ж. Силва: у России есть ряд травмированных – это усложняет ситуацию перед ЧМ Лопатин: вряд ли получилось заменить Неймара на тренировке сборной Бразилии
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
WADA разнесло МОК35
Легендарный хоккеист Шаталов покончил с собой96
WADA назвало два последних условия для России35
В КХЛ произошла «драка сезона»3
Загитова сенсационно уступила 31-летней итальянке75
Видео
WADA назвало два последних условия для России
Зимние виды спорта
08:00
Загитова не ошиблась, но проиграла
Фигурное катание
05:48
Загитова идет на свой вечный рекорд
Фигурное катание
Рой Джонс записал поздравление для Путина
Бокс
00:46
Незнакомцы испортили день сборной России
Футбол
00:30
Тренировку россиян прервали из-за допинга
Футбол
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
05:48
Загитовой отказали в новых рекордах
Фигурное катание
03:16
Шипулин готов отказаться от старта на Кубке мира
Биатлон
00:30
Россия представила гостевую форму на ЧМ-2018
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение