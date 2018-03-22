Сборная РФ по бенди разгромила команду Казахстана на ЧМ U17 в Ульяновске

Сборная России в своём втором матче на юношеском чемпионате мира по хоккею с мячом в Ульяновске разгромила команду Казахстана со счётом 22:1. В первой встрече хозяева соревнований победили финнов — 10:0.

Хоккей с мячом. Юношеский чемпионат мира. U17. Ульяновск Россия — Казахстан — 22:1 (8:1). Голы: Дарковский, 3 (1:0); Дарковский, 7 (2:0); Киямов, 12 (2:1); Беляев, 13 (3:1); Беляев, 17 (4:1); Беляев, 18 (5:1); Ахманаев, 20 (6:1); Кураев, 27 (7:1); Шарипов, 30 (8:1); Рагулин, 31 (9:1); Шарипов, 34 (10:1); Шарипов, 35 (11:1); Кураев, 40 (13:1); Девятых, 41 (14:1); Кураев, 49 (15:1); Дарковский, 52 (16:1); Девятых, 53 (17:1); Дарковский, 54 (18:1); Беляев, 55 (19:1); Турушев, 56 (20:1); Ахманаев, 58 (21:1); Девятых, 60 (22:1).

23 марта россияне сыграют с командами Швеции и Норвегии.