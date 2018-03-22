Сборная РФ по хоккею с мячом разгромила финнов на старте ЧМ U17 в Ульяновске

Сборная России стартовала на юношеском чемпионате мира по хоккею с мячом в Ульяновске с разгромной победы над командой Финляндии — 10:0. Хет-триком отметился Никита Белошицкий. Хоккей с мячом. Юношеский чемпиона мира. U17. Ульяновск Россия — Финляндия — 10:0 (4:0). Голы: Беляев, 1 (1:0); Белошицкий, 2 (2:0); Рагулин, 13 (3:0); Шарипов, 17 (4:0); Беляев, 35 (5:0); Белошицкий, 42 (6:0); Ахманаев, 48 (7:0); Рагулин, 49 (8:0); Белошицкий, 53 (9:0); Кураев, 55 (10:0). 22 марта сборная России также сыграет с командой Казахстана.