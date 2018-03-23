Сборная России вышла в полуфинал ЧМ U17 по хоккею с мячом с первого места

Сборная России по хоккею с мячом завершила круговой турнир чемпионата мира U17 в Ульяновске разгромом сверстников из Норвегии со счётом 10:1. Пять раз в этом матче отличился нападающий Данил Беляев.

Выиграв все четыре матча с общим счётом 48:5, сборная России завершила круговой турнир на первом месте. В полуфинале 24 марта россияне сыграют с командой Финляндии. Вторую полуфинальную пару составили сборные Швеции и Казахстана.

Хоккей с мячом. Чемпионат мира U17. Ульяновск Круговой турнир. 4-й тур Россия — Норвегия — 10:1 (7:1). Голы: Беляев, 4, 6, 26, 42, 48, Девятых, 8, Милешкин, 12, Дарковский, 15, Шарипов, 30, Кураев, 37 — Фремстад, 24.