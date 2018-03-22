Чемпион мира по футболу: сборной России будет тяжело выступать на ЧМ-2018

Чемпион мира по футболу в составе сборной Бразилии Жилберту Силва поделился мнением о выступлении команды России на мировом первенстве 2018 года, сообщает ТАСС

"Думаю, для России будет несколько тяжело выступать на чемпионате мира, потому что многие игроки травмированы и не смогут принять участие. У нас несколько недель назад была похожая проблема — травму получил Неймар. Надеюсь, он восстановится к турниру. В 2002 году, когда мы стали чемпионами, то же самое было с Роналдо", — сказал Жилберту Силва.

Чемпион мира также дал совет российским футболистам.

"Что до России, как команды-хозяйки: необходимо просто сделать все, что в их силах, — сыграть на максимуме и быть гордыми, представляя свою страну", — добавил он.

23 марта сборная России проведет товарищескую встречу с командой Бразилии на стадионе «Лужники» в Москве.