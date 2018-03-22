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Чемпион мира по футболу: сборной России будет тяжело выступать на ЧМ-2018
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Чемпион мира по футболу: сборной России будет тяжело выступать на ЧМ-2018 

Газета.Ru 2 часа назад
Чемпион мира по футболу в составе сборной Бразилии Жилберту Силва поделился мнением о выступлении команды России на мировом первенстве 2018 года, сообщает ТАСС.
"Думаю, для России будет несколько тяжело выступать на чемпионате мира, потому что многие игроки травмированы и не смогут принять участие. У нас несколько недель назад была похожая проблема — травму получил Неймар. Надеюсь, он восстановится к турниру. В 2002 году, когда мы стали чемпионами, то же самое было с Роналдо", — сказал Жилберту Силва.
Чемпион мира также дал совет российским футболистам.
"Что до России, как команды-хозяйки: необходимо просто сделать все, что в их силах, — сыграть на максимуме и быть гордыми, представляя свою страну", — добавил он.
23 марта сборная России проведет товарищескую встречу с командой Бразилии на стадионе «Лужники» в Москве.
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