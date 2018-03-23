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Т. Силва: в матче с России было важно сохранять хладнокровие после первого тайма
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Т. Силва: в матче с России было важно сохранять хладнокровие после первого тайма 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Чемпионат.com
Защитник сборной Бразилии Тьяго Силва прокомментировал победу над сборной России (3:0) в товарищеском матче.
«Было важно сохранять хладнокровие после того, как первый тайм закончился без забитых мячей. В какой-то момент мне даже пришлось выбивать с ленточки мяч, который летел под перекладину. Я выпрыгивал и, честно говоря, даже не понимал, ударюсь головой о перекладину или нет. Просто не видел её и чувствовал, что могу удариться, но всё равно выпрыгнул максимально», — передаёт слова Силвы корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.
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