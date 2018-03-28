Тиаго Силва: Стиль сборной Бразилии становится все яснее

Бразильцы накануне обыграли команду Германии — 1:0. Ранее сборная Бразилии не оставила шансов российской команде — 3:0.

«При всем уважении к Германии, наша сборная заслуживает большего уважения. Мы двигаемся в правильном направлении. Матч показал нашу дисциплинированность. Стиль сборной Бразилии становится все яснее. По сравнению с последним ЧМ мы сделали большой шаг вперед. У нас замечательный период. Но понимаем, что то не на вечность», — цитирует Силву Goal.

Бразильцы на групповом этапе чемпионата мира сыграют с командами: Швейцарии (17 июня, Ростов-на-Дону), Коста-Рики (22 июня, Санкт-Петербург) и Сербии (27 июня, «Спартак-Арена»).