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Тиаго Силва: Стиль сборной Бразилии становится все яснее
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Тиаго Силва: Стиль сборной Бразилии становится все яснее 

Советский спорт 49 минут назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Бразильцы накануне обыграли команду Германии — 1:0. Ранее сборная Бразилии не оставила шансов российской команде — 3:0.
«При всем уважении к Германии, наша сборная заслуживает большего уважения. Мы двигаемся в правильном направлении. Матч показал нашу дисциплинированность. Стиль сборной Бразилии становится все яснее. По сравнению с последним ЧМ мы сделали большой шаг вперед. У нас замечательный период. Но понимаем, что то не на вечность», — цитирует Силву Goal.
Бразильцы на групповом этапе чемпионата мира сыграют с командами: Швейцарии (17 июня, Ростов-на-Дону), Коста-Рики (22 июня, Санкт-Петербург) и Сербии (27 июня, «Спартак-Арена»).
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