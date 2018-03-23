Ещё
Ж. Силва: сильная сторона сборной России — она старалась сделать всё возможное
Далее:
Читайте также:
Ещё

Ж. Силва: сильная сторона сборной России — она старалась сделать всё возможное 

Чемпионат.com 30 минут назад
Фото: Чемпионат.com
Чемпион мира 2002 года в составе сборной Бразилии Жилберто Силва прокомментировал победу над Россией в товарищеском матче (3:0).
«Игрокам сборной Бразилии трудно играть при такой температуре, им слишком холодно. Несмотря на то что они привыкли к холодным играм в европейских чемпионатах, здесь совсем другие условия.
Первый тайм для бразильцев был не самым лучшим, но во втором тайме они использовали все свои шансы и забили голы. Эту игру нельзя назвать тренировкой, этот матч очень важен как часть подготовительного процесса к чемпионату мира.
Игроки сборной России не идут вперёд во время игры, они всё время остаются сзади и очень много защищаются. У них тоже были моменты, они подловили Бразилию в контратаке и могли бы забить, но не реализовали момент. А сборная Бразилии свой шанс не упустила. Для россиян этот матч был тяжёлым, большую часть времени Бразилия владела мячом. Команда Россия старалась сделать всё возможное. Это и есть её сильная сторона», — передаёт слова Силвы корреспондент «Чемпионата» Иван Карпов.
Чемпионат.com: последние новости
Александр Макаров: сами придумали себе сложности в матче с Македонией Слуцкий: сборная России смотрится сверхдостойно в матче с Бразилией Аргентина — Италия: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 22:45 мск
 Ещё 10 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Бразилия разгромила Россию275
«Она ворвалась как смерч»16
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас12
У футбола России нет будущего после ЧМ101
WADA разнесло МОК53
Видео
WADA назвало два последних условия для России
Зимние виды спорта
08:00
Загитова не ошиблась, но проиграла
Фигурное катание
05:48
Загитова идет на свой вечный рекорд
Фигурное катание
Рой Джонс записал поздравление для Путина
Бокс
00:46
Незнакомцы испортили день сборной России
Футбол
00:30
Тренировку россиян прервали из-за допинга
Футбол
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
05:48
Загитовой отказали в новых рекордах
Фигурное катание
03:16
Шипулин готов отказаться от старта на Кубке мира
Биатлон
00:30
Россия представила гостевую форму на ЧМ-2018
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение