Ж. Силва: сильная сторона сборной России — она старалась сделать всё возможное

Чемпион мира 2002 года в составе сборной Бразилии Жилберто Силва прокомментировал победу над Россией в товарищеском матче (3:0).

«Игрокам сборной Бразилии трудно играть при такой температуре, им слишком холодно. Несмотря на то что они привыкли к холодным играм в европейских чемпионатах, здесь совсем другие условия.

Первый тайм для бразильцев был не самым лучшим, но во втором тайме они использовали все свои шансы и забили голы. Эту игру нельзя назвать тренировкой, этот матч очень важен как часть подготовительного процесса к чемпионату мира.