Чемпион мира 2002 года в составе сборной Бразилии Жилберто Силва прокомментировал победу над Россией в товарищеском матче (3:0).
«Игрокам сборной Бразилии трудно играть при такой температуре, им слишком холодно. Несмотря на то что они привыкли к холодным играм в европейских чемпионатах, здесь совсем другие условия.
Первый тайм для бразильцев был не самым лучшим, но во втором тайме они использовали все свои шансы и забили голы. Эту игру нельзя назвать тренировкой, этот матч очень важен как часть подготовительного процесса к чемпионату мира.
Игроки сборной России не идут вперёд во время игры, они всё время остаются сзади и очень много защищаются. У них тоже были моменты, они подловили Бразилию в контратаке и могли бы забить, но не реализовали момент. А сборная Бразилии свой шанс не упустила. Для россиян этот матч был тяжёлым, большую часть времени Бразилия владела мячом. Команда Россия старалась сделать всё возможное. Это и есть её сильная сторона», — передаёт слова Силвы корреспондент «Чемпионата» Иван Карпов.