Станислав Черчесов: 80 тысяч зрителей нагреют «Лужники»

После предыгровой тренировки сборной России на вопросы журналистов ответили наставник нашей национальной команды Станислав Черчесов и защитник Федор Кудряшов . Черчесов был в отличном настроении и много шутил.

— Какое состояние у тех игроков, которые два-три дня тренировались по индивидуальноым программам?

— Я просматривал матч Россия — Бразилия, который был 22 года назад, и вы были вратарем. У Бразилии на поле был Роналдо, но Россия играла лучше! Завтра будет также?

С. Ч. Играли на «Динамо»? Хороший был матч. А по предстоящей встрече лучше ответит Федор. Ему выходить на поле.

Ф. К. Уверен, что будет интересная игра, и она понравится зрителям. Мы сделаем все, чтобы и тренеры остались довольны.

— Собираетесь ли использовать в защите связку Гранат-Кудряшов, которая долго играет вместе?

С. Ч. Собираемся.

— Как вы относитесь к ранниему визиту допинг-офицера в период подготовки к важной игре?

С. Ч. Они делали свою работу. Мы выполняли то, что от нас требовали. Конечно, футболистам больше нравится вставать не в шесть утра, а в девять, как предписывает расписание.

— Как вам обновленный стадион «Лужники»?

Ф. К. Стадион прекрасный. Он стал намного уютнее, чем был до реконструкции — убрали беговые дорожки и теперь трибуны расположены совсем близко к полю. Надеюсь они заполнятся и болельщики будут нас горячо поддерживать.

С. Ч. Аура «Лужников» не изменилась. Поле для этого времени года в великолепном состоянии. Правда, Федор? Лично у меня на бровке было очень отличное настроение.

С. Ч. Он приехал в хорошем состоянии. Мы видим, что он умеет, но после двух тренировок нельзя делать серьезные выводы. Денис давно не играл в сборной, а мы поменяли схему. Нужно понять, насколько он будет чувствовать себя комфортно в той или иной роли. Необходимо выбрать правильное время, чтобы вводить в состав. На этот вопрос мы должны найти ответ вместе.

— Федор, в прошлом сезоне вы часто играли в обороне вместе с Виктором Васиным Георгием Джикия . Сейчас они травмированы. Вы ощущаете себя вожаком и лидером нашей защиты?

С. Ч. Я думал вы спросите: чувствуете вождем?

Ф. К. В линии защиты у нас нет совсем молодых игроков. Конечно, с Васиным и Джикия мы что-то наиграли, но те, кто их заменит, думаю, ни в чем не уступят.

— Ари сказал, что получит российский паспорт через неделю. Есть у него шанс попасть в заявку на чемпионат мира?

С. Ч. Я за ним давно слежу. Мы его хотели купить в «Спартак» , когда он играл в Швеции. Получить российский паспорт — его желание, мы никого никогда не просим. О попадании Ари в состав пока не думаю. Не о чем рассуждать: он пока — бразилец.

— Похожий вопрос по Гильерме?

С. Ч. Он пока травмирован.

— Вы планируете делать ротацию на вратарской позиции?

С. Ч. Мы пока думаем о завтрашнем дне.

— Можете сказать, кто завтра выйдет на поле?

С. Ч. Так вам все и рассказать? Наверное, футболисты должны первыми от меня услышать — кто и как будет играть. Конечно, мы что-то наигрываем. Но два игрока стартового состава травмировались, завтра и Камболов не сможет играть — так могла бы получиться оборона команды «Рубин». Но сейчас у нас выйдет новый состав. Кто будет готов физически и психологически, тот и выйдет на поле.

— У сборной Бразилии отсутствует Неймар. Отразилась ли эта потеря на подготовке сборной России?

С. Ч. Неймар — один из лучших футболистов мира. Но на его позицию у Бразилии — очень качественный набор игроков. Эта команда — пятикратный чемпион мира, если вдруг вы не знаете. Нам же хотелось бы отталкиваться от матчей с Аргентиной и Испанией.

— Станислав Саламович, если бы вы были тренером сборной Бразилии, какую тактику выбрали бы?

С. Ч. За что вы меня так? Скоро здесь будет тренер сборной Бразилии, спросите его, а я сконцентрируюсь на своих ребятах.

— Кому из игроков сборной Бразилии вы бы предложили российский паспорт, чтобы он усилил вышу команду?

С. Ч. Мы никому не должны ничего предлагать и не собираемся это делать.

— Насколько внесло коррективы похолодание?

С. Ч. А я его не заметил. Сейчас, наоборот, стало теплее по сравнению с началом сборов. 80 000 зрителей нагреют «Лужники» и станет совсем комфортно.

— Федор, кого из бразильских нападающих можете выделить?

Ф. К. У нах вся линия нападения очень сильная — Дуглас Коста , Жезус, Коутиньо, Виллиан… Выделить кого-то сложно. Приходилось играть против Дугласа Косты, когда он выступал за «Баварию».

— В линии обороны много травмированных. Не хотели вызвать Романа Шишкина

С. Ч. Он был у нас в обойме и продолжает там находиться. Как вы помните, он начинал у меня в «Спартаке». Но сейчас мы решили обойтись этим составом.