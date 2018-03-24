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Аргентина без Месси одолела Италию, Франция позволила Колумбии совершить камбэк
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Аргентина без Месси одолела Италию, Франция позволила Колумбии совершить камбэк 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Советский спорт
В Европе состоялся ряд товарищеских матчей по футболу. Сборная Аргентины на манчестерском «Этихад Стэдиум» принимала команду Италии и одержала победу со счетом 2:0. Забитыми голами за «альбиселесте» с разницей в десять минут отметились Эвер Банега и Мануэль Лансини. Примечательно, что участия в победном поединке не принимал капитан сборной Аргентины Лионель Месси, который остался в запасе.
На парижском «Стад де Франс» сборная Франции принимала Колумбию и уже на 11-й минуте усилиями Оливье Жиру смогла выйти вперед. Более того, через 15 минут подопечные Дидье Дешама смогли упрочить свое преимущество, когда Тома Лемар удвоил счет на табло. Однако колумбийцы нашли в себе силы уже спустя две минуты отыграть один гол, автором которого стал Луис Мурьель.
Более того, во втором тайме выступающий во французском первенстве колумбиец Радамель Фалькао отыграл и второй мяч, а за пять минут до конца основного времени игры колумбийские футболисты и вовсе получили право на пенальти. За удар с 11-метровой отметки взялся Хуан Кинтеро, который удачно исполнил стандарт и вывел свою команду вперед. 3:2 — волевая победа южноамериканской команды.
Среди прочих результатов отметим поединок в Дюссельдорфе, где сборная Германии сыграла вничью с Испанией (1:1), а также первую с 1996 года победу англичан над командой Нидерландов после единственного гола в матче в исполнении Джесси Лингарда. Этот мяч стал для полузащитника первым за сборную Англии.
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