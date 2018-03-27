Ещё
Букмекеры: сборная Испании победит Аргентину в товарищеском матче
Далее:
Читайте также:
Ещё

Букмекеры: сборная Испании победит Аргентину в товарищеском матче 

Чемпионат.com 44 минуты назад
Фото: Soccer News
27 марта в товарищеском матче встретятся сборные Испании и Аргентины. Начало — в 22:30 мск.
Букмекеры предлагают поставить на победу Испании за 1.83. Шансы Аргентины на победу оценены коэффициентом 4.40. Поставить на ничью можно за 3.60.
Аналитики считают, что матч не будет результативным: ставки на ТБ 2,5 гола принимаются за 1.95, а на ТМ 2,5 гола — за 1.78.
Поставить на то, что обе команды забьют, можно за 1.87. Победа сборной Испании всухую оценивается в 2.90. Победа аргентинцев по итогам первого тайма и всей игры идёт за 7.25.
Чемпионат.com: последние новости
Швец: расту на тренировках у Черчесова, думаю, у тренера есть планы на меня Муслин: с Россией французы захотят реабилитироваться за поражение от Колумбии Россия и Франция сыграют в траурных повязках. Обзор дня. 26 марта 2018 года
 Ещё 48 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Британцы раскрыли детали бойкота ЧМ-201842
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Шипулина заподозрили в использовании допинга66
Украинский спортсмен стал выступать за Россию31
Черчесов объяснил, почему Аршавина не вызывают в сборную РФ5
Видео
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
01:06
Названа причина смерти футболиста после удара мячом
Футбол
00:52
Исландия объявила бойкот ЧМ-2018 в России
Футбол
01:14
Экс-защитник «Зенита» проглотил язык
Футбол
03:18
Украинский спортсмен стал выступать за Россию
Летние виды спорта
02:38
Россия взяла золото на этапе Кубка мира
Биатлон
07:32
«После проката Загитовой заплакали»
Фигурное катание
WADA назвало два последних условия для России
Зимние виды спорта
00:56
В США назвали героем Родченкова
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение