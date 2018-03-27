Букмекеры: сборная Испании победит Аргентину в товарищеском матче

27 марта в товарищеском матче встретятся сборные Испании и Аргентины. Начало — в 22:30 мск.

Букмекеры предлагают поставить на победу Испании за 1.83. Шансы Аргентины на победу оценены коэффициентом 4.40. Поставить на ничью можно за 3.60.

Аналитики считают, что матч не будет результативным: ставки на ТБ 2,5 гола принимаются за 1.95, а на ТМ 2,5 гола — за 1.78.

Поставить на то, что обе команды забьют, можно за 1.87. Победа сборной Испании всухую оценивается в 2.90. Победа аргентинцев по итогам первого тайма и всей игры идёт за 7.25.