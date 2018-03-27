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Испания — Аргентина: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 22:30
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Испания — Аргентина: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 22:30 

Чемпионат.com 3 часа назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Сегодня, 27 марта, в Мадриде на стадионе «Ванда Метрополитано» состоится товарищеский матч между сборными Испании и Аргентины. Встреча начнётся в 22:30 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Ранее команды встречались друг с другом 13 раз. Пять раз выигрывала сборная Испании, шесть побед на счету Аргентины. Ещё дважды команды сыграли вничью. Последний матч между сборными завершился победой аргентинцев со счётом 4:1. В рейтинге ФИФА Испания занимает шестое место, Аргентина находится на четвёртой позиции.
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