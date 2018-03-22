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Италия не будет использовать в ближайших матчах 13-й номер, принадлежавший Астори
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Италия не будет использовать в ближайших матчах 13-й номер, принадлежавший Астори 

Советский спорт 1 час назад
Под этим номером за сборную Италии выступал защитник «Фиорентины» Давиде Астори, который недавно скончался. Футболист провел 14 матчей за национальную сборную.
Напомним, сборной Италии предстоят товарищеские матчи со сборными Аргентины и Англии.
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