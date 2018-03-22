Алаев: сборная России по футболу полна уверенности перед матчем с бразильцами

Встреча сборных России и Бразилии состоится в пятницу на московском стадионе «Лужники».

"Конечно, бразильцы — есть бразильцы, но почему-то не страшно. Мы верим в команду, ребята настроены, хотят выйти и играть, виден огонь в их глазах. Травмы немного подкосили нас, это расстраивает, но важно, что тренер полон уверенности. Пользуясь случаем, хотелось бы пожелать всем ребятам здоровья", — сказал Алаев.

И. о. президента РФС подчеркнул важность матчей с сильными соперниками в преддверии домашнего чемпионата мира. «Хочется, чтобы ребята показали тот футбол, о котором зрители после матча будут говорить с яркими эмоциями. Мы понимаем, что результат не так важен завтра, он будет важен в июне. Сейчас же надо проверить себя, почувствовать уверенность в своих силах, и именно через таких соперников, как Бразилия, это нужно делать», — подытожил Алаев.

После матча с бразильцами сборная России продолжит подготовку к чемпионату миру и 27 марта сыграет с командой Франции на стадионе «Санкт-Петербург».

Матчи чемпионата мира в России пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах страны. Российская сборная на групповом этапе проведет встречи против команд из Саудовской Аравии, Египта и Уругвая.