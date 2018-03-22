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Александр Кержаков: Хорошо, что перед чемпионатом мира Россия играет против сильных сборных
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Александр Кержаков: Хорошо, что перед чемпионатом мира Россия играет против сильных сборных 

Советский спорт 1 час назад
«В 2013 году мы сыграли с бразильцами 1:1 в Англии и неплохо смотрелись. Тогда против нас играл суперзведа Неймар, к сожалению, сейчас его не будет, но в составе бразильцев есть люди, которые могут сыграть остро и нестандартно: Виллиан, Дани Алвеш, Габриэль Жезус.
Я думаю, что нам будет очень сложно, но это хорошо для нашей команды. Самое главное, что перед чемпионатом мира мы играем против сильных сборных. Посмотрим уровень нашей команды и готовность сборной России к турниру», — цитирует Кержакова Sport24.ru.
Матч между Россией и Бразилией состоится 23 марта в «Лужниках». «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию встречи в 19:00 мск.
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