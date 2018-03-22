Александр Кержаков: Хорошо, что перед чемпионатом мира Россия играет против сильных сборных

«В 2013 году мы сыграли с бразильцами 1:1 в Англии и неплохо смотрелись. Тогда против нас играл суперзведа Неймар, к сожалению, сейчас его не будет, но в составе бразильцев есть люди, которые могут сыграть остро и нестандартно: Виллиан, Дани Алвеш, Габриэль Жезус Я думаю, что нам будет очень сложно, но это хорошо для нашей команды. Самое главное, что перед чемпионатом мира мы играем против сильных сборных. Посмотрим уровень нашей команды и готовность сборной России к турниру», — цитирует Кержакова Sport24.ru. Матч между Россией и Бразилией состоится 23 марта в «Лужниках». «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию встречи в 19:00 мск.