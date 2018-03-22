Букмекеры назвали главных фаворитов Чемпионата Мира в России

Так, контора Betclic оценила шансы на победу в турнире сборной Германии коэффициентом в 4,75; Бразилии — 5,00; Франции — 5,50; Испании — 7,00; Аргентины — 9,00; Бельгии — 11,00; Англии — 16,00; Португалии — 18,00.