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Букмекеры назвали главных фаворитов Чемпионата Мира в России
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Букмекеры назвали главных фаворитов Чемпионата Мира в России 

Soccer News 3 часа назад
Фото: Soccer News
Так, контора Betclic оценила шансы на победу в турнире сборной Германии коэффициентом в 4,75; Бразилии — 5,00; Франции — 5,50; Испании — 7,00; Аргентины — 9,00; Бельгии — 11,00; Англии — 16,00; Португалии — 18,00.
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