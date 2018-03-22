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Словакия обыграла ОАЭ в товарищеском матче
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Словакия обыграла ОАЭ в товарищеском матче 

Советский спорт 2 часа назад
Фото: Soccer News
У словацкой команды отличились Альберт Руснак и Михал Дюриш, у команды ОАЭ — Ахмед Халила.
Бангкок (Таиланд) Товарищеский матч
Словакия — ОАЭ — 2:1  Голы: Руснак, 42, Дюриш, 45 — Халили, 73
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