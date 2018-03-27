В сборной России пообещали реабилитироваться с Францией после разгрома от Бразилии 

Полузащитник «Ахмата» и сборной России по футболу Антон Швец поделился ожиданиями перед контрольным матчем с национальной командой Франции.
"Сравнивать сборные Франции и Бразилии нельзя — обе сильны, но это разные команды. С каждым тренировочным днем игроки все лучше и лучше понимают установки главного тренера, поэтому с Францией игра будет другой — мы будем выглядеть лучше", — цитирует Швеца газета «Известия».
Матч Россия — Франция состоится 27 марта в Санкт-Петербурге на одноименной арене.
Ранее россияне проиграли сборной Бразилии со счетом 0:3.