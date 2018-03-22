Ещё
Команда «Сильные духом» из Некрасовки отличилась на соревнованиях по каратэ
Далее:
Читайте также:
Ещё

Команда «Сильные духом» из Некрасовки отличилась на соревнованиях по каратэ 

Управа района Некрасовка 3 часа назад
Фото: Управа района Некрасовка
Команда «Сильные духом» из школы № 2089 района Некрасовка в составе сборной приняла участие в отборе на чемпионат Европы по карате IKU. Все призеры включены в состав сборной для участия в чемпионате Европы в октябре 2018 года.
— Наши ребята и тренеры показали высокий уровень подготовки и привезли с турнира 14 медалей. В общей сложности на чемпионате выступили 14 спортсменов, — пояснил педагог школы.
В одной из категорий все призовые места были завоеваны спортсменами клуба, из которых 12 человек заработали себе место в сборной страны. Такого результата удалось достичь благодаря слаженной работе всей команды. (вт)
Управа района Некрасовка: последние новости
Программу «Веселые минутки» представят на 2-й Вольской Лучших лыжников выберут в Некрасовке Спортсмены из Некрасовки заняли пятое место на соревнованиях по плаванию
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
WADA разнесло МОК35
Легендарный хоккеист Шаталов покончил с собой96
WADA назвало два последних условия для России35
В КХЛ произошла «драка сезона»3
Загитова сенсационно уступила 31-летней итальянке75
Видео
WADA назвало два последних условия для России
Зимние виды спорта
08:00
Загитова не ошиблась, но проиграла
Фигурное катание
05:48
Загитова идет на свой вечный рекорд
Фигурное катание
Рой Джонс записал поздравление для Путина
Бокс
00:46
Незнакомцы испортили день сборной России
Футбол
00:30
Тренировку россиян прервали из-за допинга
Футбол
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
05:48
Загитовой отказали в новых рекордах
Фигурное катание
03:16
Шипулин готов отказаться от старта на Кубке мира
Биатлон
00:30
Россия представила гостевую форму на ЧМ-2018
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение