Команда «Сильные духом» из Некрасовки отличилась на соревнованиях по каратэ

Команда «Сильные духом» из школы № 2089 района Некрасовка в составе сборной приняла участие в отборе на чемпионат Европы по карате IKU. Все призеры включены в состав сборной для участия в чемпионате Европы в октябре 2018 года.

— Наши ребята и тренеры показали высокий уровень подготовки и привезли с турнира 14 медалей. В общей сложности на чемпионате выступили 14 спортсменов, — пояснил педагог школы.

В одной из категорий все призовые места были завоеваны спортсменами клуба, из которых 12 человек заработали себе место в сборной страны. Такого результата удалось достичь благодаря слаженной работе всей команды. (вт)