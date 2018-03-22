Ещё
Воронежцы выиграли серебро Чемпионата России по футболу для глухих
Далее:
Читайте также:
Ещё

Воронежцы выиграли серебро Чемпионата России по футболу для глухих 

АиФ 2 часа назад
Фото: АиФ
Сборная Воронежской области по футзалу — футболу для слабослышащих — выиграла серебро Чемпионата России.
Соревнования, в которых приняли участие 18 команд из разных уголков страны, прошли в Московской области. Воронежскую команду на них поддерживала общественная организация «Наше общее дело».
Спортсмены в своей группе обошли команды Московской, Амурской областей, Республики Татарстан и Республики Северная Осетия. С футболистами из Северной Осетии воронежцы встретились еще раз — в финале чемпионата. Матч закончился со счетом 4:2 в пользу соперника. Зато игрок воронежской команды Владислав Зорин был признан лучшим игроком турнира, а Артем Радинский — лучшим вратарем.
«Ребята показали хорошую, слаженную, командную работу. Конечно, в финале, нам не очень повезло. Но это означает, что есть к чему стремиться и над чем работать», — прокомментировал тренер команды Вячеслав Гутько.
АиФ: последние новости
Воронеж снова примет финал всероссийского Турнира Трех Наук «Ростелеком» стал официальным региональным спонсором ЧМ по футболу 2018 На Белгородчине стартует военно-спортивный чемпионат «Путь силы»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
WADA разнесло МОК35
Легендарный хоккеист Шаталов покончил с собой96
WADA назвало два последних условия для России35
В КХЛ произошла «драка сезона»3
Загитова сенсационно уступила 31-летней итальянке75
Видео
WADA назвало два последних условия для России
Зимние виды спорта
08:00
Загитова не ошиблась, но проиграла
Фигурное катание
05:48
Загитова идет на свой вечный рекорд
Фигурное катание
Рой Джонс записал поздравление для Путина
Бокс
00:46
Незнакомцы испортили день сборной России
Футбол
00:30
Тренировку россиян прервали из-за допинга
Футбол
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
05:48
Загитовой отказали в новых рекордах
Фигурное катание
03:16
Шипулин готов отказаться от старта на Кубке мира
Биатлон
00:30
Россия представила гостевую форму на ЧМ-2018
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение