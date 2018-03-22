Воронежцы выиграли серебро Чемпионата России по футболу для глухих

Сборная Воронежской области по футзалу — футболу для слабослышащих — выиграла серебро Чемпионата России.

Соревнования, в которых приняли участие 18 команд из разных уголков страны, прошли в Московской области. Воронежскую команду на них поддерживала общественная организация «Наше общее дело».

Спортсмены в своей группе обошли команды Московской, Амурской областей, Республики Татарстан и Республики Северная Осетия. С футболистами из Северной Осетии воронежцы встретились еще раз — в финале чемпионата. Матч закончился со счетом 4:2 в пользу соперника. Зато игрок воронежской команды Владислав Зорин был признан лучшим игроком турнира, а Артем Радинский — лучшим вратарем.

«Ребята показали хорошую, слаженную, командную работу. Конечно, в финале, нам не очень повезло. Но это означает, что есть к чему стремиться и над чем работать», — прокомментировал тренер команды Вячеслав Гутько.