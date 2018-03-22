Андрей Пятницкий: Бразильцы легко выиграют в Лужниках

Гол рукой, два удаления или отставка Черчесова ? Интриги матча Россия — Бразилия

— Что касается нынешней сборной Бразилии, то это фаворит предстоящего чемпионата мира. Как и в 1994-м, кстати, когда мы с ними играли. Команду Станислава Черчесова, особенно с учетом травм, ждет непростое испытание. Думаю, гости победят в «Лужниках» без особых проблем, — сказал Пятницкий.

Напомним, что матч сборных России и Бразилии состоится 23 марта и пройдет на московском стадионе «Лужники». Начало — в 19:00. На сайте «Советского спорта» пройдет онлайн-трансляция матча.

Как завершится контрольный матч Россия — Бразилия?