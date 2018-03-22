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Андрей Пятницкий: Бразильцы легко выиграют в Лужниках
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Андрей Пятницкий: Бразильцы легко выиграют в Лужниках 

Советский спорт 2 часа назад
Фото: Советский спорт
Бывший полузащитник сборной России и московского "Спартака" Андрей Пятницкий в интервью корреспонденту "Советского спорта" заявил, что по его мнению, в матче сборных России и Бразилии победят гости.
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— Что касается нынешней сборной Бразилии, то это фаворит предстоящего чемпионата мира. Как и в 1994-м, кстати, когда мы с ними играли. Команду Станислава Черчесова, особенно с учетом травм, ждет непростое испытание. Думаю, гости победят в «Лужниках» без особых проблем, — сказал Пятницкий.
Напомним, что матч сборных России и Бразилии состоится 23 марта и пройдет на московском стадионе «Лужники». Начало — в 19:00. На сайте «Советского спорта» пройдет онлайн-трансляция матча.
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