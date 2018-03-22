Олег Веретенников: Сейчас наша сборная слабее, но сдаваться заранее нельзя

Бывший полузащитник сборной России и волгоградского «Ротора» Олег Веретенников в интервью корреспонденту «Советского спорта» вспомнил о том, как в составе российской команды играл против сборной Бразилии в 1996 году (матч завершился со счетом 2:2) и сделал свой прогноз на исход матча нынешних сборных России и Бразилии.

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— Очень хорошо помню ту игру на «Динамо», ведь в ней я получил травму. Пожалуй, самую тяжелую за карьеру. В одном из единоборств бразилец саданул меня по колену, когда я оперся на левую ногу. В итоге — перелом в области тазовых костей.

Конечно, отложился в памяти гол Влада Радимова, который, если не ошибаюсь, тогда дебютировал в сборной. У нас был очень сильный подбор исполнителей. С нами и Бразилия считалась. Сейчас расклад сил не такой, конечно. Но заранее сдаваться нельзя. Сборная должна показать товар лицом на новых «Лужниках». Это генеральная репетиция чемпионата мира. А для тренеров — прекрасная возможность посмотреть, кто чего стоит, — сказал Веретенников.

Напомним, что матч сборных России и Бразилии состоится 23 марта и пройдет на московском стадионе «Лужники». Начало — в 19:00 мск. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию встречи.