Евгений Алдонин: Бразильцы не будут рвать и метать, но и марку не уронят

Бывший полузащитник сборной России и ЦСКА Евгений Алдонин в интервью корреспонденту "Советского спорта" вспомнил о том, как в составе российской команды играл против сборной Бразилии в 2006 году (со счетом 0:1 сборная России уступила) и сделал свой прогноз на исход матча нынешних сборных России и Бразилии.

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— Чемпионат России тогда проводился по системе «весна-осень», клубный сезон еще не начался. Поле было очень тяжелым. Но бразильцам оно не сильно мешало. Там, как всегда, что ни игрок — то звезда, суперпрофессионал.

Мы пропустили ранний гол, после чего соперник успокоился. Во втором тайме нам даже удалось перехватить инициативу. Несмотря на поражение, игра пошла на пользу. Команда увидела, что может достойно смотреться даже на таком уровне.

С другой стороны — товарищеский матч это всего лишь товарищеский матч. Призываю болельщиков не делать поспешных выводов по тому, что они увидят в пятницу в «Лужниках». Уверен, Бразилия не будет рвать и метать, но и марку, конечно, не уронит.

Напомним, что матч сборных России и Бразилии состоится 23 марта и пройдет на московском стадионе «Лужники». Начало — в 19:00. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию встречи.

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