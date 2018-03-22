Ещё
Евгений Алдонин: Бразильцы не будут рвать и метать, но и марку не уронят
Далее:
Читайте также:
Ещё

Евгений Алдонин: Бразильцы не будут рвать и метать, но и марку не уронят 

Советский спорт 2 часа назад
Фото: Советский спорт
Бывший полузащитник сборной России и ЦСКА Евгений Алдонин в интервью корреспонденту "Советского спорта" вспомнил о том, как в составе российской команды играл против сборной Бразилии в 2006 году (со счетом 0:1 сборная России уступила) и сделал свой прогноз на исход матча нынешних сборных России и Бразилии.
Гол рукой, два удаления или отставка Черчесова? Интриги матча Россия — Бразилия
— Чемпионат России тогда проводился по системе «весна-осень», клубный сезон еще не начался. Поле было очень тяжелым. Но бразильцам оно не сильно мешало. Там, как всегда, что ни игрок — то звезда, суперпрофессионал.
Мы пропустили ранний гол, после чего соперник успокоился. Во втором тайме нам даже удалось перехватить инициативу. Несмотря на поражение, игра пошла на пользу. Команда увидела, что может достойно смотреться даже на таком уровне.
С другой стороны — товарищеский матч это всего лишь товарищеский матч. Призываю болельщиков не делать поспешных выводов по тому, что они увидят в пятницу в «Лужниках». Уверен, Бразилия не будет рвать и метать, но и марку, конечно, не уронит.
Напомним, что матч сборных России и Бразилии состоится 23 марта и пройдет на московском стадионе «Лужники». Начало — в 19:00. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию встречи.
Как завершится контрольный матч Россия — Бразилия?
Советский спорт: последние новости
Антон Швец: Готов сыграть на любой позиции в сборной России Сборная Бразилии провела в Москве тренировку в полном составе Пьер-Эмерик Обамеянг: Выбор Габона для меня был явным. Я хотел пойти по стопам своего отца
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
WADA разнесло МОК35
Легендарный хоккеист Шаталов покончил с собой96
WADA назвало два последних условия для России35
В КХЛ произошла «драка сезона»3
Загитова сенсационно уступила 31-летней итальянке75
Видео
WADA назвало два последних условия для России
Зимние виды спорта
08:00
Загитова не ошиблась, но проиграла
Фигурное катание
05:48
Загитова идет на свой вечный рекорд
Фигурное катание
Рой Джонс записал поздравление для Путина
Бокс
00:46
Незнакомцы испортили день сборной России
Футбол
00:30
Тренировку россиян прервали из-за допинга
Футбол
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
05:48
Загитовой отказали в новых рекордах
Фигурное катание
03:16
Шипулин готов отказаться от старта на Кубке мира
Биатлон
00:30
Россия представила гостевую форму на ЧМ-2018
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение