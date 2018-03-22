Бэйл стал лучшим бомбардиром в истории сборной Уэльса по футболу

ТАСС , 22 марта. Валлийский нападающий Гарет Бэйл стал лучшим бомбардиром в истории сборной Уэльса по футболу. Об этом сообщает «Газета.Ru».

Сборная Уэльса со счетом 6:0 обыграла китайскую национальную команду в матче Международного кубка Китая, Бэйл оформил хет-трик. Теперь на счету футболиста 29 мячей за сборную, он превзошел достижение Иана Раша, который с 1980 по 1996 год забил за национальную команду 28 голов в 73 матчах. Бэйл дебютировал в сборной Уэльса в 2006 году и провел в составе команды 69 игр.