Сборная Уэльса обыграла команду Китая со счётом 6:0 в матче товарищеского турнира China Cup. Это была дебютная игра для Райана Гиггза в роли главного тренера валлийцев.
В составе Уэльса хет-триком отметился Гарет Бэйл, дубль записал на свой счёт Сэм Воукс, ещё один мяч забил Гарри Уилсон. В финале турнира валлийцы встретятся с победителем пары Чехия — Уругвай. Благодаря хет-трику Бэйл стал лучшим бомбардиром в истории сборной Уэльса. Форвард «Реала» довёл число своих голов за национальную команду до 29 и обошёл Иана Раша (28).