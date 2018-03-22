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Вратарь сборной Бразилии Алисон: сборная России играет иначе, чем Бразилия
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Вратарь сборной Бразилии Алисон: сборная России играет иначе, чем Бразилия 

Чемпионат.com 2 часа назад
Фото: Чемпионат.com
Вратарь сборной Бразилии Алисон Бекер поделился ожиданиями от товарищеского матча с национальной командой России, который состоится 23 марта.
«Мне очень почётно быть капитаном сборной в завтрашнем матче. Это означает, что это очень важная роль для меня. У нас в команде много лидеров, отличная атмосфера.
Каждый игрок на своей позиции будет делать всё, что можно. Наш тренер доверяет нам, мы сделаем всё, что от нас зависит. Мы очень долго работали, чтобы играть так хорошо, как сейчас. Я лично хочу оправдать надежды, которые на меня возлагают партнёры и тренер. Хочу, чтобы завтра была хорошая игра.
Если говорить о России, то эта команда, которая играет иначе, чем мы. Для нас это возможность подготовиться к другому стилю игры.
Что касается нового мяча, то он слегка легче прошлых моделей, но он мне понравился. Погода? Наши игроки играют в Европе, там холод тоже случается. Условия погодные, возможно, не самые лучшие. Но это не помешает нам сделать всё, что мы можем», — передаёт слова Алисона корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
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