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Вратарь сборной Бразилии по футболу поделился мнением о команде России
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Вратарь сборной Бразилии по футболу поделился мнением о команде России 

RT на русском 49 минут назад
Фото: ТАСС
Вратарь сборной России Алисон Бекер поделился мнением о команде России после контрольного матча в «Лужниках». «У России квалифицированная сборная. На чемпионате мира нет слабых соперников. Когда им удавалось найти пространство, мы были сконцентрированы, чтобы исправить ошибки. Это важная победа в преддверии чемпионата мира», — приводит слова Алисона Globo Esporte.
Он отметил, что Бразилия провела сложный матч и возможность сыграть с соперниками, которые могут попасться на мундияле, является важной составляющей подготовки.
«Мы можем играть хорошо, но победа — это всегда наша главная цель», — подчеркнул Алисон.
Ранее Колыванов заявил, что в защите сборной России не хватает 25-летних Березуцких и Игнашевичей.
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