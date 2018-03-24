Вратарь сборной Бразилии по футболу поделился мнением о команде России

Вратарь сборной России Алисон Бекер поделился мнением о команде России после контрольного матча в «Лужниках». «У России квалифицированная сборная. На чемпионате мира нет слабых соперников. Когда им удавалось найти пространство, мы были сконцентрированы, чтобы исправить ошибки. Это важная победа в преддверии чемпионата мира», — приводит слова Алисона Globo Esporte.

Он отметил, что Бразилия провела сложный матч и возможность сыграть с соперниками, которые могут попасться на мундияле, является важной составляющей подготовки.

«Мы можем играть хорошо, но победа — это всегда наша главная цель», — подчеркнул Алисон.

Ранее Колыванов заявил, что в защите сборной России не хватает 25-летних Березуцких и Игнашевичей.