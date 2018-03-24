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Виллиан: сборная Бразилии не играла в матче с Россией в полноги
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Виллиан: сборная Бразилии не играла в матче с Россией в полноги 

Чемпионат.com 37 минут назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Полузащитник сборной Бразилии Виллиан прокомментировал победу над сборной России (3:0) в товарищеском матче, а также поделился мнением о футболистах российской команды.
«Отличный результат сегодня. Мы играли очень хорошо. В первом тайме у нас были проблемы. Так как сборная России оборонялась большим числом. Во втором тайме мы смогли найти свободные зоны. Это помогло нам забить голы.
Кого я знаю из россиян после выступления за «Анжи»? Общался со Смоловым и Жирковым. Оба хорошие, классные игроки. Рад, что играл с ними вместе в «Анжи». По игре хочу сегодня выделить Головина. Хороший игрок. Мы не играли в полноги. Играли так, как играли в отборочном турнире к чемпионату мира.
Сборная России очень хорошая команда, с хорошими игроками. Они оснащены технически. Настоящие профессионалы. У России большие шансы на чемпионате мира», — передаёт слова Виллиана корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
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