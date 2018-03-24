Виллиан: сборная Бразилии не играла в матче с Россией в полноги

Полузащитник сборной Бразилии Виллиан прокомментировал победу над сборной России (3:0) в товарищеском матче, а также поделился мнением о футболистах российской команды.

«Отличный результат сегодня. Мы играли очень хорошо. В первом тайме у нас были проблемы. Так как сборная России оборонялась большим числом. Во втором тайме мы смогли найти свободные зоны. Это помогло нам забить голы.

Кого я знаю из россиян после выступления за «Анжи»? Общался со Смоловым и Жирковым. Оба хорошие, классные игроки. Рад, что играл с ними вместе в «Анжи». По игре хочу сегодня выделить Головина. Хороший игрок. Мы не играли в полноги. Играли так, как играли в отборочном турнире к чемпионату мира.