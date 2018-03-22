Македония — Россия: прогноз на матч молодёжных сборных

Молодёжная сборная России продолжает борьбу за право выступить на чемпионате Европы, который пройдёт в Италии в июне 2019 года. В пятницу команда Евгения Бушманова на выезде сразится со сборной Македонии, занимающей на текущий момент последнее место в группе 7. "Евро-Футбол.ру" анонсирует будущий поединок в Скопье, в котором российской команде терять очки непозволительно.

Македония

На текущий момент молодёжная сборная Македонии замыкает таблицу в отборочной группе 7. Команда Благои Милевски добыла лишь одну победу, сумев на выезде разгромить Армению со счётом 3:0. Странно, как после этого македонцы проиграли в гостях скромному Гибралтару (0:1), но факт остаётся фактом. Македония идёт последней, однако надо учитывать, что команда Милевски провела меньше всех игр — четыре. Идущая четвёртой команда Армении, например, сыграла уже семь матчей.

Россия

Молодёжная сборная России после пяти сыгранных матчей отбора имеет десять очков и располагается на второй позиции. Из девяти вторых мест в стыковые матчи попадут только четыре лучшие команды, поэтому Евгений Бушманов должен настраивать своих подопечных на первую строчку. Лидерами группы пока что являются сербы, которые выиграли пять матчей из пяти. Чтобы иметь возможность потеснить Сербию осенью, российской молодёжной сборной в марте нужно во что бы то ни стало обыгрывать Македонию и Гибралтар.

Где смотреть матч

Игру в Скопье, которая стартует в 16:00 по московскому времени, в прямом эфире покажут каналы «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 1». Следить за событиями поединка можно будет на портале LiveResult в текстовой трансляции.

Статистика личных встреч

Македония — Россия: ранее не встречались.

Молодёжный сборные Македонии и России ранее не пересекались. В текущем отборе они проводят первый матч между собой. В октябре команды сразятся снова, только уже на российской земле.

Интересные факты

— В 3 из четырёх матчей этого отбора сборная Македонии не забивала (0:2, 0:4).

— В текущем отборе сборная России пропускала в обоих гостевых матчах (2:1, 2:3), хотя дома всякий раз сохраняли свои ворота в неприкосновенности.

Прогноз на матч от «Евро-Футбол.ру»

Чтобы рассчитывать на прямую путёвку на чемпионат Европы, молодёжная сборная России не имеет права терять очки. Подопечные Евгения Бушманова прекрасно понимают это и отдадут все силы для достижения положительного результата в Скопье. Наша ставка: «Победа России» с коэффициентом 1.55.