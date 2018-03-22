Тите: «Россия должна уделять большее внимание защите»

Белла Гаургашвили. Главный тренер сборной Бразилии Тите поделился ожиданиями от игры со сборной России. Его слова приводит корреспондент портала "Евро-Футбол.Ру"

— Оцените уровень игроков сборной России. Кого бы вы могли взять в свою?

— Я посмотрел на результаты игры со сборными Бельгии и Аргентины. Головин вызывает особое внимание. Он один из сильнейших игроков сборной России. Также вратарь, безусловно. Эта позиция почти не меняется. Атака в игре с Аргентиной была очень сильной. Однако Россия должна уделять большее внимание защите.

— Следите за бразильскими игроками в России?

— Мы следим за всеми игроками. Адриано выступал еще совсем недавно на мировом уровне. У него отличная скорость. Марио Фернандес , который появился недавно, имеет хороший пас. Фернандо имеет прекрасную маневренность на поле, он не на том уровне, чтобы его можно было вызывать в сборную Бразилии.

Сборные Россия и Бразилия проведут товарищеский матч в пятницу, его начало в 19:00.