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Тите: «Россия должна уделять большее внимание защите»
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Тите: «Россия должна уделять большее внимание защите» 

Евро-футбол.Ру 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Главный тренер сборной Бразилии Тите поделился ожиданиями от игры со сборной России. Его слова приводит корреспондент портала "Евро-Футбол.Ру" Белла Гаургашвили.
— Оцените уровень игроков сборной России. Кого бы вы могли взять в свою?
— Я посмотрел на результаты игры со сборными Бельгии и Аргентины. Головин вызывает особое внимание. Он один из сильнейших игроков сборной России. Также вратарь, безусловно. Эта позиция почти не меняется. Атака в игре с Аргентиной была очень сильной. Однако Россия должна уделять большее внимание защите.
— Следите за бразильскими игроками в России?
— Мы следим за всеми игроками. Адриано выступал еще совсем недавно на мировом уровне. У него отличная скорость. Марио Фернандес, который появился недавно, имеет хороший пас. Фернандо имеет прекрасную маневренность на поле, он не на том уровне, чтобы его можно было вызывать в сборную Бразилии.
Сборные Россия и Бразилия проведут товарищеский матч в пятницу, его начало в 19:00.
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